McDonald's vende copos de água da torneira a 1,70 euros em França

O McDonald's deixou de comercializar garrafas de águas nos seus restaurantes em França para criar uma nova solução mais amiga do ambiente. "Eau by McDonald's" ("Água do McDonald's" em português) permite a troca de garrafas de plásticos por copos de papel.



"O fim da distribuição de garrafas plásticas é uma novidade mundial para a nossa marca. Em média, 75 milhões de garrafas foram vendidas nos restaurantes McDonald's em França. Este novo compromisso vai economizar mais de 1000 toneladas de plástico adicional", revelou a marca em abril passado, aquando do anúncio da medida.



No entanto, a novidade esconde um pormenor importante.







De acordo com o jornal francês Le Fígaro, um gerente de um restaurante da cadeia de fastfood admitiu que a "Água do McDonald's" não passava de água da torneira filtrada.



Uma investigação do France Info e do Le Monde revelou que a água é obtida através do sistema de águas da cidade, passando depois por um "sistema de purificação e microfiltração".



Segundo o HuffPost, a cadeia de restaurantes defende que os clientes se mostraram satisfeitos com a nova solução, uma vez que têm ainda a hipótese de personalizar a água com ou sem gás e com sabor a limão.



Alguns internautas queixaram-se no entanto do aproveitamento da marca.