Melhor jogador de bridge da atualidade apanhado com... doping

Geir Helgemo, líder do ranking mundial do jogo de cartas foi suspenso e perdeu títulos de 2018.

19:16

Geir Helgemo, o jogador que liderava o ranking mundial de Bridge foi suspenso pela federação mundial deste jogo de cartas e viu os títulos conquistados serem-lhe retirados por ter acusado positivo num teste anti-doping.



O jogador norueguês - que atualmente compete pelo Mónaco -, foi submetido ao um controlo durante um torneio que aconteceu em Orlando, no mês de setembro. Mas foi agora conhecido que acusou o consumo de uma forma sintética de testosterona e de clomifeno, um medicamento usado para aumentar a fertilidade feminina, mas que, em casos raros, também pode ser usado em homens para o mesmo fim. Ambas substâncias incluídas na lista de agentes dopantes proibidos.



Uma vez que o bridge é um desporto reconhecido pelo Comité Olímpico Internacional, os seus praticantes estão sujeitos às mesmas regras de dopagem que os outros atletas, ainda que o bridge consista em quatro pessoas sentadas à volta de uma mesa a jogar cartas. O presidente da federação norueguesa, defendeu o jogador, dizendo que as substâncias detetadas não melhoraram a sua performance. Mas reconheceu que as regras foram violadas.



Helgemo aceitou o castigo e terá de pagar as custas do processo, avaliadas em cerca de 3300 euros. Só poderá voltar a competir a partir de 20 de novembro.