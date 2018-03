Menina morre esmagada por espelho em sapataria

Criança sofreu ferimentos graves na cabeça.

Ifrah Siddique, de dois anos, foi morta enquanto comprava sapatos com a mãe numa loja na Georgia, nos Estados Unidos. A menina foi esmagada por um espelho que não estava devidamente preso.

Segundo o jornal The Sun, os paramédicos tentaram reanimar a criança, mas esta morreu a caminho do hospital devido a ferimentos graves na cabeça.

Latisha Culpatrick, lojista, afirma que ouviu os gritos da mãe da bebé na loja ao lado. "Ouvi o barulho da queda do espelho e depois a mãe a gritar. Tenho a certeza que não imaginou que sairia daquela loja sem a filha", afirmou a testemunha.

"Sinto-me morto... era a minha menina", lamentou o pai de Ifrah à saída da loja.

A direção do estabelecimento enviou as condolências à família. Declarou estar "devastada" com o sucedido e a cooperar com as autoridades para apurar as circunstâncias do acidente.

A família de Ifrah pediu que a empresa se certifique que todas as prateleiras e espelhos estão devidamente fixados de modo a prevenir "outra tragédia".