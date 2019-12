Menino de 10 anos impedido de entrar em avião por causa de desenho de cobra na t-shirt

Joanesburgo

Um menino de 10 anos viu-se forçado a virar a t-shirt do avesso antes de entrar num avião para fazer a ligação entre a Nova Zelândia e a África do Sul, tudo porque na camisola tinha o desenho de uma cobra.Stevie Lucas preparava-se para viajar com os pais quando os seguranças do Aeroporto deo proibiram de entrar a bordo com qualquer brinquedo ou roupa com o desenho de uma cobra.A única explicação dada ao jovem foi que a camisola podia prejudicar outros passageiros ou a tripulação, causando ansiedade.O jovem acabou por virar a camisola do avesso e seguiu viagem com os familiares.