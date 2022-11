Menino obrigado a voltar para casa após aparecer na escola com famoso penteado de Ronaldo "Fenómeno"

Uma escola britânica ordenou que um menino regressasse a casa depois de comparecer nas aulas com o famoso penteado que Ronaldo,"o Fenómeno", usou no Mundial 2002.

Alfie Ransom, de 12 anos, queria honrar o ídolo e imitar o famoso penteado, mas a escola alegou que quebrava as regras de uniforme que estão estabelecidas.

O menino vive na cidade inglesa de Hull e revelou ao jornal britânico Mirror que já considerava fazer o penteado há muito tempo e que, depois da seleção de futebol da Inglaterra ter vencido o jogo inaugural no Mundial 2022, decidiu avançar, com a permissão da mãe.

Contudo, o estilo não impressionou os professores da escola, que acabaram mesmo por ligar para a mãe, Emma Shaw, a avisar que o filho ia ser enviado para casa, por quebrar as regras da escola.

"Hoje em dia, as escolas devem aceitar as crianças tal como são e encorajá-las a serem únicas e elas próprias. Como é que isto é diferente? Ronaldo é um dos jogadores preferidos do meu filho e está a decorrer o campeonato do mundo", disse ao Mirror a mãe, de 32 anos.

"Os amigos de Alfie adoraram o corte de cabelo e isso fez com que ele tivesse ficado realmente feliz e confiante. Ele gosta da escola e quer continuar a ir, como habitualmente, mas não lhe é permitido voltar enquanto não rapar o cabelo todo, o que é ridículo, porque não afeta nem um pouco a sua aprendizagem", acrescentou Emma.