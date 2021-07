Modelo mostra como era antes das cirurgias plásticas e de tatuar 98% do corpo

Amber Luke, u

ma modelo de tatuagens australiana, revelou aos seguidores do Instagram como era a sua aparência antes da grande transformação e das cirurgias plásticas.A mulher, de 26 anos, já fez vários procedimentos estéticos desde implantes mamários, preenchimento labial e uma lipoescultura nos glúteos.Mas uma das grandes mudanças que Amber fez foi tatuar a cara, incluindo os olhos. A modelo acrescentou também piercings na testa, no lábio e no nariz.Amber Luke revelou ao Daily Star que na adolescência se sentia muito insegura no seu corpo. Hoje em dia, com cerca de 98% do corpo coberto de tatuagens, a jovem garante que se sente confiante."Finalmente decidi parar de me odiar e comecei a amar-me", concluiu.