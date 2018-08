Vídeo inacreditável filmado na Florida, EUA.

01:30

Um motociclista a guiar com os pés é uma coisa, talvez, vulgar, mas só em sentido figurado.Contudo, um vídeo filmado numa estrada do estado norte-americano da Florida mostra um homem recostado no confortável assento da sua moto para guiar, literalmente, com os pés.Para ficar mais confortável e fresquinho, o motociclista tirou mesmo as botas e as meias para guiar de pés nus.O autor do vídeo não consegue evitar uma exclamação: "Não pode ser!"Veja aqui o vídeo.