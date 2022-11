Mulher fica em situação constrangedora quando não consegue tirar tatuagem temporária de Halloween do rosto. Veja o vídeo

Uma mulher de North Somerset, no Reino Unido, partilhou nas redes sociais um vídeo que mostrava várias tentativas falhadas de tentar remover do próprio rosto uma tatuagem temporária de esqueleto, que usou para se disfarçar durante o Halloween.



Elizabeth Rose, de 46 anos, partilhou o vídeo no TikTok e revelou que também colou a tatuagem no rosto da neta de sete anos.





O vídeo partilhado já conta mais de um milhão de visualizações.





"Cola uma tatuagem temporária na cara, durante o Halloween, sabes? Entra na festa. E faz o mesmo à tua neta, que tem sete anos. E a minha filha liga a perguntar se já saiu. Não há de ser assim tão difícil, pois não?", disse a mulher, com ironia.







Enquanto esfregava a cara com um algodão, numa tentativa de remover a tatuagem, Elizabeth revelou que iria ter reuniões no dia seguinte.