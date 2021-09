Mulher lança falso alerta de bomba para apanhar avião

Uma mulher de Lincoln Park, Marina Verbitsky, alegou ter uma bomba na sua bagagem para conseguir apanhar um voo para o qual estava atrasada no aeroporto Fort Lauderdale-Hollywood, no estado norte-americano da Flórida, avançou o jornal americano Chicago Sun-Times.Quando foi notificada que o avião se preparava para descolar, Marina confessou ao funcionário da companhia aérea JetBlue que precisava de embarcar para o seu filho não perder o dia de aulas.Porém, quando lhe foi dito que já era demasiado tarde, Mariana começou a gritar e chegou a alegar ter uma bomba na sua bagagem, de modo a conseguir atrasar suficientemente o voo para o apanhar.O avião foi evacuado e revistado. Nenhum explosivo foi encontrado no interior.Verbitsky foi acusada de um crime de falso alarme relativamente a bombas, explosivos ou armas de destruição massiva. A sua fiança ficou estabelecida em 10 mil dólares (8,5 mil euros).