Mulher mata filha bebé ao esfregar-lhe heroína nas gengivas para a ajudar a adormecer

Uma mulher matou a sua filha bebé ao esfregar 15 vezes resíduos de heroína nas gengivas para a ajudar a adormecer, em Bangor, no Reino Unido.Segundo avança o jornal Mirror, Kimberly Nelligan, de 33 anos, foi a tribunal negar as acusações de abuso de menores e porte ilegal de drogas. No entanto, confessou usar heroína uma vez por semana durante os últimos dois meses.De acordo com a mesma fonte, a mulher já havia feito o mesmo com os seus dois filhos mais velhos, alegando que pensava ajudar as crianças a dormir melhor.As investigações por parte das autoridades continuam. A bebé ficou intoxicada com os resíduos e acabou por não resistir."São casos muito sérios, muito difíceis e, em alguns casos, a lei não é propriamente transparente nestes casos", sublinhou o juiz.