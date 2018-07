Mulher presa após morder nariz de amiga que lhe recusou cigarros

Uma mulher de 41 anos foi detida depois de morder o nariz de outra mulher que se recusou a comprar-lhe cerveja e cigarros, no Texas, EUA.



Jessica Collins terá atacado uma mulher de 28 anos, deixando-a visivelmente magoada e sem a ponta do nariz, na passada quarta-feira.

Segundo avança a comunicação social norte-americana, a vítima teria ido a um bar com uma vizinha e uma amiga da vizinha, a agressora Jessica Collins. Ao regressarem a casa da vítima, Collins ficou visivelmente furiosa ao pedir bebida e cigarros, que lhe foram rejeitados. Perante a rejeição, avançou sobre a vítima e mordeu-lhe o nariz, engolindo um pedaço.

Nas imagens tiradas já no hospital, é possível ver o estado em que ficou o nariz da vítima, que agora pede ajuda para fazer uma cirurgia plástica.

Jessica Collins foi detida e acusada de agressão.

Here's the accused attacker. Her name is Jessica Collins. She's charged with assault. #abc13eyewitness pic.twitter.com/qnVSOywFy3