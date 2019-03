Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher que criou "arma secreta" contra o cancro morre da doença

Kate McIver deixou três filhas, em Liverpool, Inglaterra.

Uma mulher, Kate McIver, que alegou ter criado um soro de "arma secreta" para pacientes que sofrem de cancro, morreu cruelmente devido à doença, em Liverpool, Inglaterra.



Segundo avança o jornal Mirror, a mulher deixou três filhas. Foi o pai das crianças que deu a notícia através das redes sociais.



"É com o coração desfeito que tenho de dizer que a minha linda mulher perdeu a batalha contra o cancro e foi cruelmente retirada de mim e da nossa família", disse o homem, de acordo com a mesma fonte.



Kate foi diagnosticada com cancro da mama em 2016 e foi submetida a nove meses de tratamento que a deixou com a pele escura e seca. Criou um soro específico para promover o rejuvenescimento e combater o cancro, mas acabou por não resistir à doença.