Mulher que diz ter relações sexuais com fantasmas alega estar noiva de um

Amethyst Realm, de 30 anos, revela que a sua família e amigos estão felizes pelo noivado.

Uma mulher de 30 anos, Amethyst Realm, que diz ter relações sexuais com fantasmas, alega agora estar noiva de um, depois de também ter confessado que planeava ter filhos.



"Somos almas gémeas, nascemos um para o outro e isso nunca vai mudar. O facto de ele ser um fantasma é apenas um pormenor", disse, ao The Sun, a mulher, adiantando que o fantasma não tem nome.



Além de não ter identificação, a mulher explicou ainda que não tem a certeza se é um homem ou uma mulher, mas afirma que o género é o menos importante quando se trata de fantasmas.



Amethyst Realm revela ainda que a sua família e amigos estão felizes pelo noivado.



Quanto ao nascimento do primeiro filho, a mulher diz que "não está totalmente fora de questão".