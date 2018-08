Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher que diz ter relações sexuais com fantasmas quer ter filho com espírito

Conselheira espiritual, de 30 anos, afirma ter feito sexo com mais de 20 espíritos nos últimos anos.

09:46

Amethyst Realm, uma mulher de 30 anos que se tornou conhecida por há cerca de 11 anos ter vindo a público alegar que fazia "sexo com fantasmas", revelou agora que mantém uma relação amorosa com um espírito, com quem planeia casar e constituir família.



A britânica, que trabalha como conselheira espiritual, afirma ter tido encontros sexuais com 20 espíritos diferentes nos últimos anos e que agora encontrou o amor junto de um fantasma que encontrou durante uma viagem à Austrália.



"Um dia, quando andava a passear no campo a disfrutar da natureza, senti uma energia incrível. Eu sabia que o amor estava no ar" explicou a mulher à revista australiana New Idea.



Ao revelar alguns detalhes do seu relacionamento, Amethyst explicou que embora não possa ver o namorado, este é capaz de comunicar com ela e de fazer sexo. Ainda assim, a conselheira espiritual não consegue garantir com certezas que se trate do espiríto de um homem e não de uma mulher.



A britânica disse ainda que o espírito tinha regressado com esta para o Reino Unido. O relacionamento já dura há cerca de seis meses. "Isto é muito sério para nós. Até estamos a pensar em ter um "bebé fantasma". Sei que parece uma loucura mas estou a investigar sobre o assunto e já percebi que não é impossível", acrescentou.



No passado, Amethyst tinha confessado durante uma entrevista que nunca mais voltou a ter relacionamentos com homens de carne e osso.