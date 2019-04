Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher veste quatro quilos de roupa para não pagar taxa no aeroporto

Natalie preparava-se para embarcar num voo de Manchester para Fuertenventura quando foi alertada de que tinha peso a mais na mala.

19:50

Natalie Wynn preparava-se para embarcar num voo de Manchester para Fuertenventura, a maior ilha das Canárias, quando foi alertada por um assistente de terra de que tinha peso a mais na mala de cabine - apenas poderia levar seis quilos e a mala de Natalie pesada 9,4 quilos.



Apesar de ter explicado que apenas levava alguns vestidos, calções e dois pares de sapatos, a mulher de 30 anos teria que pagar um extra pelo peso a mais, escreve o The Sun.



Mas Natalie decidiu que não iria gastar esse dinheiro e, tal como a personagem de Joey em 'Friends', vestiu várias camadas de roupa para tirar peso à bagagem.



Mãe de cinco crianças, Natalie garante que os restantes passageiros se riram enquanto entrava dentro do avião da Thomas Cook.



"Estava a ferver, completamente a ferver", disse ao jornal. "Vesti quatro vestidos, dois pares de calções, enrolei um vestido à volta do meu pescoço, vesti uma saia e pus dois vestidos dentro dos que já tinha vestido", contou.