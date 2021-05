Mulher vive com tesoura esquecida por cirurgião dentro do abdómen durante dois meses

Nurcihan Ogmen, de 61 anos, foi informada de que aquele mau-estar era "normal", mas um raio-X realizado mais tarde revelou que a dor e o inchaço na barriga se deviam ao utensílio deixado por um cirurgião, envolvido na operação que havia durado mais de cinco horas.

Nurcihan apresentou uma queixa às autoridades locais sobre o cirurgião, juntamente com a administração do hospital e o outro pessoal médico envolvido na cirurgia.

Uma mulher turca viveu durante dois meses com uma dor insuportável na zona abdominal, causada por uma tesoura que ficara alojada na zona abdmoninal, após ter sido sujeita a uma cirurgia para remover excesso de pele, no início de março.Segundo o jornal The Mirror,