Mulheres polícias suspensas por decisão caricata

Usaram cara ou coroa para decidir o que fazer com uma condutora apanhada em excesso de velocidade.

Duas mulheres polícias da Georgia, EUA, foram suspensas por usar cara ou coroa para decidir o que fazer com uma condutora apanhada em excesso de velocidade.



Sarah Webb estava atrasada para o trabalho e carregou no acelerador, tendo sido apanhada a 130 Km/hora pelas agentes, que não conseguiram decidir-se se deviam multá-la por excesso de velocidade ou detê-la por condução perigosa. Lançaram moeda ao ar e a condutora acabou na esquadra.



As imagens estão a ser divulgadas no Youtube e redes sociais.