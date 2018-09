Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namora com 3 homens casados porque a "monogamia é aborrecida"

Mulher garante que a vida é "muito curta para estar com uma pessoa só".

18:19

Sam Taylor é uma britânica de 44 anos que mantém relações amorosas com três homens casados. A mulher justifica a sua escolha romântica com o facto de a monogamia ser "aborrecida".



"É incrível como a sociedade dita que temos de encontrar um companheiro aos 20 ou 30 anos e só podemos ter sexo com eles durante toda a nossa vida - mais de 50 anos, em alguns casos", refere, citada pelo jornal The Sun.



"Sexo é como a comida - não interessa o bom que é - fica sempre aborrecido se comes a mesma coisa todas as noites", avança como teoria.



A britânica usou o site IllicitEncounters.com, onde homens casados procuram outras relações abertas, para se iniciar nesta aventura com companheiros casados. "É perfeito para isto porque os homens no site estão a fazê-lo com permissão das mulheres que estão fartas de manter relações sexuais com os maridos", conclui.



A mulher diz ainda não se considerar uma "destruidora de lares".