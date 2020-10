Noiva abandonada no altar por companheiro de dez anos que disse estar atrasado por causa da Uber

Podia ter sido o dia mais feliz da vida de Sasha Aristide e do companheiro Kevin Hyppolite, mas o homem tinha outros planos. Sasha esteve três horas à espera do companheiro de 10 anos no altar mas Kevin não apareceu. Primeiro, Kevin disse que o Uber se tinha atrasado mas, passadas três horas, o jovem de 29 anos ainda não tinha aparecido. Foi então que Sasha caiu em si e se apercebeu que Kevin não iria aparecer no 'grande dia'."Falei com ele na noite anterior e ele disse literalmente: 'amo-te, mal posso esperar para me casar contigo'", revelou a noiva em declarações ao The Sun. Mas tudo começou a parecer estranho horas antes da cerimónia. No grande dia, a florista ligou a Sasha e disse que não lhe foi permitida a entrada no local da festa para colocar as flores. Foi então que Sasha ligou a Kevin que lhe disse estar atrasado. Na altura, Sasha não se preocupou pois ainda faltavam algumas horas para a cerimónia.O segundo sinal de alerta soou quando os convidados chegaram ao local da festa e lhes foi dito que não tinham recebido o pagamento integral da cerimónia.Sasha tentou novamente falar com Kevin que alegou estar atrasado devido à Uber. O tempo passou e o casamento acabou por não se realizar, Kevin deixou Sasha durante três horas no altar.O homem tentou contactar a noiva semanas depois mas já nada havia a fazer. "Não tinha intenção de voltar para ele", disse Sasha.Em declarações ao The Sun, Kevin reforçou que nada foi intencional. "Não foi planeado, aconteceu assim", atirou.