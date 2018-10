Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo recorde mundial para a nota mais aguda

Ainda bem que não havia vidros por perto...

01:30

O chinês Wang Xiaolong bateu o recorde mundial para a nota mais aguda alguma vez entoada por uma pessoa do sexo masculino.



Atuando em direto num programa de TV, o jovem conseguiu emitir um Mi oito oitavas acima do tom natural, garantindo a sua entrada no Livro de Recorde do Guinness.



