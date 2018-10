Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O meu desejo era que as pessoas não tivessem genitais", afirma jovem assexuada

Documentário revela a realidade de vários jovens que nunca sentiram vontade de fazer sexo.

15:13

Ashleigh, de 24 anos, é aparentemente uma jovem normal. No entanto, faz parte dos 1% da população mundial que se assume como assexuada. A sua história foi agora revelada num documentário da BBC, denominado 'I don't want sex' ('Eu não quero sexo'), que aborda a realidade das pessoas que vivem sem atividade sexual na sua vida, e nem pretendem tê-la.



"Não consigo conceber a ideia de namorar com ninguém porque acho que isso nunca iria dar a lugar nenhum, a não ser que conhecesse alguém que também fosse assexuado como eu (...) juro que nunca vou fazer sexo e o meu desejo era que as pessoas não tivessem genitais, como os bonecos da Barbie e do Ken", explica a jovem no programa.



Apesar de Ashleigh admitir que se costuma masturbar e de já ter sentido orgasmos, a jovem continua a acreditar que nunca vai querer fazer sexo. "Eu já beijei pessoas no passado e gostei. Mas também sou tímida, e acho que isso não me ajuda com os rapazes. Talvez por isso nunca tenha querido fazer sexo", diz.



Adam, de 27 anos, conta que os amigos olham para ele como alguém estranho por este ser virgem, apesar de ter estado numa relação duradoura no passado com uma rapariga.



O jovem aceitou o convite do documentário e foi levado até uma sex shop, onde revelou não sentir nada por ver uma rapariga semi-nua. "Eu não estou interessado no corpo. Prefiro ver uma mulher num pijama confortável", revela, admitindo que já se tentou masturbar, mas sempre sem sucesso.



"Não retiro qualquer proveito do sexo. Simplesmente não faz nada ao meu cérebro", confessa.



Já Lucy, de 29 anos, vive sozinha com os seus cães e assume sentir receio de nunca conseguir arranjar um companheiro que a compreenda, uma vez que se assume como assexuada. "Tenho medo de estar sozinha durante os próximos 20 anos. Sinto-me desorientada por estar só mas prefiro não ter ninguém do que ter sexo", conta.



Apesar de já ter tido vários encontros com homens, Lucy nunca consegue manter uma relação, explicando que todos "fogem a sete pés", quando lhes conta que é assexuada.