Parque multa ambulância e gera polémica em Londres

Um responsável de um parque de estacionamento passou uma multa a uma ambulância que parou em cima da linha amarela, enquanto o condutor saiu para comprar uma água no supermercado. O caso ocorreu em Londres, no Reino Unido.

Os paramédicos defenderam-se afirmando que a viatura é demasiado grande para o espaço e, daí, ter ficado em cima da linha. O incidente aconteceu na Praça de Kingsmead, Northwich, Cheshire, por volta das 15h00, na passada terça-feira.

O homem disse ainda que estava há muito tempo sem comer e beber e apenas deixou a carrinha estacionada em cima da linha para não ocupar um lugar de deficientes.

A discussão foi filmada por uma testemunha indignada que afirma que o diretor disse ter orgulho da multa emitida. "Eu senti tão fortemente a injustiça que estava a acontecer que comecei a filmar com o meu telemóvel, na esperança de trazer a atenção para o que estava a acontecer com os paramédicos", revelou.





So this just happened in the UK, an emergency worker ticketed for stopping at @Tesco to get a bottle of water during a long shift. #Society2018 pic.twitter.com/TXiXUei3ur