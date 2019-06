Passageira expulsa de avião da EasyJet por usar decote acentuado

Uma passageira britânica foi expulsa de um avião da companhia aérea EasyJet por ter um decote acentuado na blusa, assim como devido à transparência daquilo que levava vestido.Segundo avança o jornal The Sun, a mulher sentiu-se humilhada com o que aconteceu no aparelho que saía de Málaga, em Espanha, e tinha Stansted, no Reino Unido, como destino."A hospedeira confrontou-me à frente de toda a gente e disse-me que não podia viajar assim vestida. Tentou-me tapar com a mão enquanto me obrigava a sair do avião", explicou a mulher, que admite ter chorado.A britânica não só teve de pagar cerca de 170 euros por nova passagem como também pernoitar no aeroporto.Em comunicado, e de acordo com o mesmo jornal, a companhia aérea confirma que expulsou a passageira do aparelho, mas garante que foi devido ao seu "comportamento desrespeitoso".