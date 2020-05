Personal trainer vegan combate o coronavírus a beber batidos com esperma do marido

Tracy Kiss tem 32 anos e surpreendeu ao explicar que está a combater o coronavírus a beber esperma do marido misturado nos seus batidos.A mulher disse que os batidos que contêm uma dose de esperma estão a impulsionar o seu sistema imunitário. Segundo ela, as pessoas deviam fazê-lo pois é uma medida que ajudará a impedir a infeção pela Covid-19.Até agora não há qualquer evidência médica que prove que o esperma humano possa prevenir doenças, principalmente o coronavírus.Tracy é mãe de dois filhos, vegana, e já prepara batidos com esperma há cerca de três anos. Revelou que não teve qualquer resfriado ou gripe desde essa altura.