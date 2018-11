Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto alcoolizado detido em aeroporto de Londres minutos antes de levantar voo

Alerta para o estado do homem foi dado por um outro trabalhador que notou um "cheiro intenso a álcool".

22:48

Um piloto japonês foi detido no passado domingo pela polícia de Londres no aeroporto de Heathrow, já dentro do cockpit do avião, por estar com o nível de álcool no sangue quase 10 vezes acima do permitido por lei.



Katsutoshi Jitsukawa de 42 anos, piloto da Japan Airlines, estava a 50 minutos de levantar voo para iniciar uma viagem entre Londres e Tóquio quando as autoridades o algemaram.



O alerta para o estado do piloto foi dado por um outro trabalhador do aeroporto que notou um "cheiro intenso a álcool" em Katsutoshi.



O voo ia ser operado num Boeing 777 com capacidade para mais de 244 passageiros.



As análises a Katsutoshi revelaram que o piloto tinha quase 10 vezes mais álcool no sangue do que o permitido por lei.



Os passageiros acabaram por seguir viagem com um atraso de mais de uma hora e o piloto vai aguardar julgamento que está marcado para dia 29 de novembro.