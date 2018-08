Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia confunde vibrador com explosivo e evacua aeroporto

Dono da mala mostrou-se constrangido durante a explicação às autoridades em Berlim.

17:58

O segundo maior aeroporto de Berlim, em Schönefeld, foi evacuado e fechado durante várias horas, na manhã desta terça-feira, pelas autoridades alemãs, depois da polícia ter confundido um vibrador com um explosivo.



De acordo com oficiais da polícia de Berlim, os funcionários fizeram a habitual verificação das bagagens e nesse momento alertaram para a presença de conteúdo suspeito dentro de uma mala.



A primeira verificação acabou por não ser conclusiva relativamente ao que estava dentro da bagagem o que originou um alerta por volta das 11h00 da manhã.



O terminal D foi encerrado durante uma hora para que a polícia investigasse a mala e o objeto suspeito. No local estiveram ainda elementos especializados em explosivos da polícia alemã.



O dono da mala acabou por ser chamado através do sistema de som do aeroporto e foi obrigado a prestar declarações à polícia.



Constrangido, explicou do que se tratava às autoridades e mais tarde fez uma publicação nas redes sociais onde justificou que era apenas um vibrador que ele e a namorada tinham comprado semanas antes da viagem.