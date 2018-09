Polícia deixa baleia morta no caixote do lixo de um parque de estacionamento

Uma baleia anã foi deixada por uma retroescavadora da polícia, num caixote do lixo de um parque de estacionamento, em New Hampshire, Estados Unidos. O animal terá passado toda a noite no local depois de dar a costa numa praia das redondezas, na passada segunda-feira.

Segundo o jornal Metro, as autoridades terão sido forçadas a retirar a baleia da praia pois constituía um "risco biológico" para a população, no entanto o local escolhido para deixar a carcaça do animal não terá sido o mais adequado.

"Esse foi um erro que não deveria ter acontecido e eu assumo total responsabilidade por isso", disse o chefe da polícia de Rye, Kevin Walsh, à NBC. "Deveríamos ter medido o comprimento do animal para que ficasse claro o tamanho do recipiente que precisaríamos", acrescentou o polícia, dizendo que ocorreu uma falha de comunicação.





A dead whale that flopped off the side of a dumpster because it didn’t fit spent last night in the parking lot of Jenness Beach in Rye #NH. The state finally delivered a bigger dumpster this a.m. to haul the whale to a composting site for an autopsy. https://t.co/bcDqGGFTSC pic.twitter.com/vIo49tB27c