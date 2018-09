Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia faz massagem cardíaca a leopardo

Salvamento heróico de um pequeno felino.

01:30

Um polícia de folga salvou um bebé leopardo atropelado por um carro no condado de Miaoli, na região oeste de Taiwan.



Lee Chien recebeu o ‘gato’ de vizinhos que o apanharam na estrada e acabou por fazer-lhe uma massagem cardíaca seguindo as instruções de um amigo veterinário a quem telefonou.



As imagens mostram como o ‘gatito pardo’ volta à vida graças aos cuidados de Chien.