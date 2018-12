Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia não abre exceções e multa Pai Natal

Seguia sem cinto de segurança no alto de um carro alegórico.

O Natal está aí à porta mas nem por isso a polícia abre exceções...



Um Pai Natal que seguia sem cinto de segurança no alto de um carro alegórico de uma parada em Morgan, na Austrália, foi mandado encostar por um agente.



A quadra não "amoleceu" o coração do polícia que multou o Pai Natal em 300 dólares, cerca de 109 euros, devido à infração.



Ainda foram retirados pontos à carta do homem.