Mãe obcecada com o Natal gasta milhares em decorações

Casa tem quatro árvores e um homem de gengibre em tamanho humano.

18:08

Joanne Buckley, de 38 anos, é completamente obcecada pelo Natal. Tanto que gastou, apenas este ano, três mil libras - cerca de 3350 euros - em decorações.



A britânica, mãe de uma criança, decidiu investir fortemente e criar um oásis dedicado à festividade em sua casa, com cada quarto temático. Além das decorações ditas "normais", a mulher investiu ainda em quatro árvores e um homem de gengibre em tamanho humano.



"Este ano gastei cerca de 3 mil libras mas todos os anos é um pouco mais. Só uma das árvores custa 800 libras [900 euros]. É um passatempo caro mas estou um pouco obcecada", revelou Joanne ao The Sun.



A mãe, natural de Essex, no Reino Unido, tem uma divisão dedicada a doces, a sala com um tema de "Pais Natal" e há até espaço para outra dedicada ao Grinch, a animação que não gosta do Natal.



O amor de Joanne pelo Natal é custeado pelo companheiro Andrew. Também no Halloween a casa se transforma: "O Natal e o Halloween são as grandes [festividades] Tem sido de doidos", conclui.