Família fica desalojada depois de incêndio causado pelas luzes da árvore de Natal

Iluminação da árvore de Natal originou um fogo que deixou a habitação em cinzas.

18:22

Uma família de Swansea, no País de Gales, ficou com a casa em cinzas depois das luzes da árvore de Natal terem dado origem a um incêndio de grandes dimensões na habitação.A família Jackson viveu momentos de pânico depois das luzes da árvore de Natal terem incendiado a sua casa.A mãe, Nicola, e os filhos estavam a dormir no momento em que as chamas eclodiram. O pai também tinha adormecido enquanto assistia a um filme.A mulher acordou depois de ouvir o cão a ladrar devido à intensidade das chamas e do fumo."Corri em pânico para o andar de baixo e quando abri a porta da sala, saiu uma nuvem de fumo", disse Nicola.A mulher foi buscar as filhas e depois de as deixar em segurança, fora de casa, foi ter com o marido."Voltei para dentro de casa a chorar e a gritar, mesmo sabendo que podia ser uma decisão estúpida. Corri e agarrei-o pelo braço e ainda bem que estavam vários vizinhos para ajudar", acrescentou.A família e os amigos iniciaram uma campanha de angariação de fundos para os ajudar a ter um "bom natal".