Pai Natal aprende língua gestual para comunicar com crianças surdas

Homem trabalha como Pai Natal há 13 anos num centro comercial do Brasil.

15:00

Um homem de 69 anos que vive na cidade de São José dos Campos, no estado brasileiro de São Paulo, trabalha como Pai Natal num centro comercial todos os anos e decidiu aprender língua gestual para comunicar com as crianças surdas.

O mecânico reformado José Mário Graciano interpreta o Pai Natal há 13 anos, mas o desejo de aprender a língua gestual surgiu após a visita de duas gémeas em 2014.

"As meninas sorriram e eu sorri para elas, então o pai fez um gesto para explicar que eram surdas e eu fiz um movimento com o braço cruzado, que significa abraço, mas nem sabia que significava algo na língua gestual. No ano seguinte, fui fazer um curso para aprender", lembra o homem, segundo avança site G1.

Graciano ainda afirma que percebe os desejos das crianças surdas cada vez melhor, mas continua a estudar para se tornar fluente na comunicação por gestos.