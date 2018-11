Proteção de dados impede crianças de escrever cartas ao Pai Natal

Autoridades de Roth, na Alemanha, não deixaram as crianças afixarem as cartas numa árvore pública.

21:10

As autoridades da cidade de Roth, na Baviera, Alemanha, impediram as crianças de afixarem as suas cartas para o Pai Natal numa árvore pública, já que esta atitude estaria a violar as leis de protecção de dados da União Europeia, que entraram em vigor este ano.O que motivou este impedimento foi o facto de as crianças escreverem, nos envelopes em que iam as cartas, o seu nome, idade e morada . Tendo em conta esta prática, a autarquia decidiu acabar com a tradição porque para seguir a lei teria de reunir uma autorização formal dos pais das cerca de quatro mil crianças que, anualmente, penduram as suas cartas nas árvores.No entanto, uma porta-voz bem humorada da Comissão Europeia explicou: "O Pai Natal deve ter os detalhes de contacto de uma família para poder entregar presentes na lista que recebe - desde que os pais dêem a sua aprovação, no caso dos menores. Estas foram as regras dos últimos 20 anos e o Regulamento Geral da Protecção de Dados não veio alterar isso", afirmou, em declarações ao Politico.