Pai de cinco crianças pede dinheiro para comprar prendas para os filhos no Natal

Homem teve de reduzir as horas de trabalho para acompanhar mulher no hospital e agora não tem dinheiro suficiente.

16:40

Um homem de 32 anos que reside na cidade de Hull, no Reino Unido, está a fazer uma campanha de angariação de fundos com o objetivo de angariar 2000 euros para fazer uma festa de Natal e comprar presentes para os cinco filhos.

Ben Buckley e a mulher tiveram a filha mais nova há apenas duas semanas. No entanto, durante o último mês da gravidez, Kirsty precisou de ir para o hospital algumas vezes com infeções no pulmão e o homem diminuiu as horas de trabalho para acompanhá-la.

"Eu não vou receber o meu ordenado como estava à espera e agora estou em pânico sobre o Natal porque não tenho dinheiro para fazer uma festa para as crianças. O dinheiro que vou receber paga apenas a renda e as despesas", explica Ben na página de angariação de fundos Go Fund Me.

O homem ainda relata que não estão a desfrutar do nascimento da bebé, pois encontram-se muito ansiosos a respeito de como contar aos outros filhos sobre não ter dinheiro para a festa de Natal e os presentes.

Ben também afirma que o caso não é nada comparado com outros que estão à procura de doações na plataforma, mas a campanha é a última hipótese de salvar o Natal da família.

"Eu odeio fazer isso e sinto-me com vergonha de ter de o fazer, mas estou em pânico. Eu não quero que meus filhos tenham um fim de ano miserável", conclui.