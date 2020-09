Preso e multado por comer bolo na rua

Um homem foi detido pela polícia e conduzido a uma esquadra de Paris. O seu crime? Ter ousado comer um bolo na rua!

"Estava ainda com o guardanapo de papel na mão para deitá-lo no lixo", justifica-se David Ambroise ao matutino Ouest France.

Um agente que já o vigiava mal saiu da pastelaria dirigiu-se de imediato ao infrator e pediu-lhe a identificação.

"Disse-me que deveria ter escolhido outra altura para comer o bolo, e que não o podia fazer na rua", explica o informático.

"Fiquei furioso e disse-lhe que estava louco. Foi nesse momento que os olhos dele começaram a revirar e ordenou-me a entrar no carro da polícia".

Ato imediato, ligou as sirenes e levou-o de imediato para uma das esquadras da capital francesa. Outro agente, que já estava no interior da viatura proibiu-o de tocar no telemóvel.

Minutos depois, o infrator foi libertado, com a polícia a informá-lo de que iria ser intimado em breve para ir responder a tribunal por quatro delitos.

Se for considerado culpado pelo juiz, terá de pagar uma multa de 135 euros por ter desrespeitado o uso obrigatório da máscara de proteção.

As outras três penalizações, de 68 euros cada, devem-se a desacatos por não ter aceitado as ordens do agente policial.

"Ser preso por comer um bolo na rua é louco; é uma situação completamente louca!", indigna-se David Ambroise.

Desde 28 de agosto que é obrigatório o uso de máscaras de proteção em toda a cidade de Paris por pessoas com mais de 11 anos de idade, assim como em mais de 13 mil localidades de França.

A medida visa travar o elevado número de contágios por Covid-19 que o país tem registado nas últimas três semanas.