Professora engravida de aluno menor

Mulher era tutora legal do rapaz de 14 anos.

15:04

Laura Lynn Cross, de 37 anos, aguarda condenação por pedofilia. A professora norte-americana tem um filho com um aluno de 14 anos, de quem se tornou tutora legal, e mantinha uma relação com o menor. A mulher e o jovem viviam na casa como "um casal".

De acordo com o jornal The Sun, o romance ilícito começou há três anos, quando o jovem foi retirado de casa da mãe e a professora mostrou interesse em ser a responsável legal pelo rapaz.

A denúncia foi realizada pelo pai do menor que informou a escola do filho sobre "os encontros sexuais na piscina" com a professora.

A mulher foi presente a tribunal e confessou a relação com o menor. Quando questionada sobre a paternidade do filho de um ano, Laura confessou que a criança era fruto do relacionamento com o estudante.

A mãe do rapaz declarou que já suspeitava do envolvimento do filho com a mulher, uma vez que a professora partilhava fotos "que pareciam ser demasiado íntimas para uma professora e aluno".

"O facto de ficar excitada com uma criança faz dela uma pessoa doente", declarou o pai do jovem.

A mulher encontra-se detida e aguarda julgamento. O menor e o filho de ambos estão entregues à custódia do estado.