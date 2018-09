Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restaurante que faz descontos pela idade paga a cliente por refeição

Idosa americana celebrou 109 anos e ainda recebeu cerca de um euro.

18:53

Um restaurante do estado de Montana, nos Estados Unidos, tem uma promoção especial para aniversariantes. Quem faz anos tem direito a um desconto no preço da refeição, equivalente à idade que completa nesse dia em percentagem da conta.



Quando estabeleceu a promoção, Nick Alonzo, dono do Montana Club, em Missoula, não contaria que lhe aparecesse uma cliente a celebrar a bonita idade de 109 anos.



Mas foi o que aconteceu com Helen Self, que celebrou em agosto o aniversário com a neta, Diane Gunter, de 57 anos, apreciando um almoço de salada de batata com camarão. Aplicado o desconto de 109%, conta a ABC, a idosa saiu do restaurante com 1,25 dólares (pouco mais de 1 euro) no bolso.



A presença de Self repete-se desde que esta completou 99 anos - a única ocasião em que teve de pagar alguma coisa por uma refeição no restaurante. Quando fez 101, informou o dono do estabelecimento que teria de começar a pagar-lhe por comer ali e assim tem acontecido desde então.



Helen Self é a pessoa mais velha do Estado de Montana e continua a gozar de boa saúde. Se tudo correr bem, para o ano, terá direito a receber 10% do valor da refeição que ali comer.