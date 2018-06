Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Selfie' torna-se viral pelas razões mais insólitas

Paula fotografou-se numa pose sensual mas internautas prestaram atenção a outra coisa.

Quando Paula Sophia Garcia Espino partilhou uma 'selfie' com os seus seguidores do Twitter, provavelmente nunca pensou que a mesma se tornasse viral, principalmente pelas razões insólita que originou o fenómeno.



Sentada num lavatório, a jovem fotografou-se ao espelho numa posição sensual e com a língua de fora. Mas aquilo a que os internautas prestaram atenção foi a vários pormenores da casa de banho onde a mesma estava, na casa de uma tia.



Bastou uma pessoa reparar no quão longe o suporte do papel higiénico estava da sanita para as dúvidas despoletarem na mente de vários utilizadores daquela rede social, que questionavam como a pessoa se limpava após fazer as necessidades fisiológicas.



Como se não bastasse, ainda houve quem reparasse num outro pormenor. Debaixa da sanita está um toalheiro ao qual não está a ser dado uso e acima uma ficha onde está ligado um carregador de telemóvel.



A fotografia cuja descrição foi "Pretty Little Thing" ("Coisinha linda" em português) já conta mais com mais de 2000 partilhas e com cerca de 13 mil 'gostos', no entanto, quase todos os comentários são direcionados à disposição da casa de banho e não à fotogenia da modelo.



"Esta casa de banho é disléxica", "Quem é que desenhou esta casa de banho?" e "A sanita precisa de carregar a bateria, o rolo de papel higiénico está a quilómetros de distância e atrás dessa porta deve estar o mundo das 'Crónicas de Nárnia'", são alguns dos comentários que se podem ler à publicação, para além dos muitos 'memes' que já surgiram.



Em declarações ao Buzfeed, Paula explicou que o toalheiro estar naquele sítio foi um erro de construção, no entanto, o facto de o carregador estar naquele local é propositado. "A minha tia passa horas na sanita a falar ao telefone. É um hábito que ela criou", explicou. Quanto à distância do papel higiénico, o mistério permanece no ar.