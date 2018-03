Sem-abrigo de 13 anos morto por carro de mercadoria da KFC

Jovem teve morte imediata após ser atropelado por veículo que transportava frango congelado.

18:28

Um adolescente, de 13 anos, foi morto no exterior de um restaurante da KFC na África do Sul. O rapaz, que fazia parte de um grupo de crianças sem-abrigo, foi esmagado por um 'trolley' com vários quilos de frango congelado. O jovem teve morte imediata.

De acordo com o jornal The Sun, os clientes assistiram incrédulos do interior do restaurante à morte do rapaz e, apesar das tentativas de reanimação, o adolescente não resistiu aos ferimentos.

Fumanekile Gxasheka, responsável pela mercadoria da KFC, afirmou que o rapaz o abordou em busca de trabalho, mas que após a resposta negativa ficou ao lado da carrinha para observar o homem a trabalhar.

O empregado afirmou às autoridades que estava a fazer as descargas quando um dos 'trolleys' caiu do interior da carrinha e causou a morte do jovem.

A KFC não quer comentar o caso e declarou que está a colaborar com as autoridades da África do Sul para apurar as circunstâncias da morte.