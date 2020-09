Sobrinho de Escobar descobre 15 mil euros em esconderijo secreto após ter "visão"

Nicolás Escobar, o

sobrinho de Pablo Escobar, descobriu mais de 15 mil euros em dinheiro num compartimento secreto atrás de uma parede, que pertenciam ao tio, após ter uma "visão". A revelação foi feita em entrevista ao canal de televisão colombiano Red+ Noticias, citado pelo jornal britânico Daily Star."Cada vez que me sentava na sala de jantar e olhava para o estacionamento, via um homem a entrar e a desaparecer", disse em entrevista ao canal.O sobrinho de Escobar, que vive neste apartamento há alguns anos, descreveu o cheiro do compartimento como "surpreendente", referindo ao Red+ Noticias que era "cem vezes pior do que algo que tivesse morrido". Nicolás acrescentou ainda que muitas das notas tinham apodrecido e que, por esse motivo, já não eram passíveis de serem utilizadas.Além do dinheiro, Nicolás encontrou uma máquina de escrever, telefones via satélite, uma caneta de ouro, uma câmara e um rolo de câmara.Nicolás Escobar referiu que esta não é a primeira vez que encontra dinheiro do tio.O narcotraficante costumava esconder droga e armas em várias casas por toda a Colômbia, que utilizava para ir escapando à polícia.Pablo Escobar foi um dos maiores traficantes de droga colombianos. No pico do tráfico, o seu cartel foi responsável por fornecer 80% de toda a cocaína que chegava aos Estados Unidos da América. Chegou a ser considerado um dos homens mais ricos do mundo, mas acabaria por morrer num tiroteio com a polícia em dezembro de 1993.