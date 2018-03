Suspeita de apendicite mas afinal estava grávida

Bebé nasceu poucos minutos depois de mãe dar entrada no hospital.

Quando começou a sentir fortes dores na barriga, a jovem Jayde Lawrence, de 27 anos, suspeitou de uma inflamação no apêndice. Por isso, dirigiu-se com o companheiro a um hospital de Perth, na costa oeste da Austrália. O que o casal não esperava é que a australiana estivesse em trabalho de parto e não com apendicite.

"É difícil processar toda esta informação quando, em menos de 15 minutos, passas de uma pessoa normal para outra que está prestes a dar à luz um pequeno ser humano que não sabias que tinhas dentro de ti", explicou Jayde ao canal de televisão 9 News.

A surpresa foi ainda maior porque a jovem sofre de síndrome dos ovários policísticos e, devido a isso, tem dificuldade em engravidar.

A primeira filha do casal só nasceu após quatro tentativas. O casal suspeitou de uma gravidez meses antes do pequeno Jaz nascer, mas fez dois testes de gravidez que deram negativo, pelo que eliminaram essa possibilidade.

Apesar de Jayde não ter feito as consultas pré-natais, nem ter tido os cuidados que uma mulher grávida deve ter, Jax nasceu saudável, com 46 centímetros e 3,3 quilogramas.