Suspeitos de violação arrastados nus pelas ruas de cidade indiana

Dois homens acusados de violar uma adolescente de 17 anos foram alto de justiça popular na cidade de Yingkiong, na Índia. Os agressores foram despidos, amarrados, e obrigados a circulara pelas ruas da cidade enquanto eram agredidos repetidamente com varas e paus.



Depois de serem detidos por familiares e amigos da vítimas, os dois homens acabaram por ser entregues à polícia local. Vídeos publicados nas redes sociais mostram os dois homens a ser arrastados, sem que haja qualquer intervenção policial.







Para além destes dois suspeitos, são ainda procurados mais dois homens, suspeitos de terem atacado a mesma menor. As agressões sexuais contra mulheres são dos crimes que mais preocupas as autoridades indianas, num país onde milhares de jovens são atacada diariamente, muitas vezes sem que os culpados sejam punidos.







