Tartaruga ganha cadeira de rodas com peças de lego

Uma tartaruga com o nome Pedro, de 15 anos, perdeu as duas patas traseiras e agora só consegue movimentar-se graças a veterinários que lhe colocaram uma ‘cadeira de rodas’ feita com peças de Lego.



Segundo o jornal britânico Metro, a dona da tartaruga, que adotou o animal quando ainda tinha três membros, pediu ajuda no Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Louisiana, nos EUA.