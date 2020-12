Sapatilhas da coleção especial do Lidl à venda na net por mil euros

o fenómeno não fica por aqui. Há quem esteja também a vender

daquela marca por 2500 euros e um "

original Lidl completo", com auscultadores, pulseira com pen drive, porta-chaves e uma power bank por 5500 euros.

A coleção de calçado e acessórios lançada pelo Lidl chegou às lojas portuguesas na passada segunda-feira e, goste-se ou não, verdade é que já são milhares as publicações dos cibernautas que estão a aderir a esta moda ou a 'brincar' mas passando a publicidade.Após o enorme sucesso no estrangeiro, com peças a estar à venda no site do eBay por cerca de dois mill euros, o fenómeno começa agora a ganhar forma em Portugal, sendo já vários os anúncios de quem está disposto a revender os produtos da marca da cadeia de supermercados.... a preços inimagináveis.As sapatilhas, por exemplo, estão á venda nas lojas por 14,99 euros, mas no OLX consegue encontrá-los à venda por valores que variam entre os cem e os mil euros. Parece brincadeira... masauscultadoreskit