Tenta medir tamanho do pénis e acaba com cabo USB na uretra

Um adolescente britânico acabou numa mesa de operações depois de inserir um cabo USB no pénis... porque queria medir o tamanho do órgão.A experiência não correu bem e o jovem acabou por urinar sangue, o que levou os pais a conduzirem-no de urgência para o hospital.Após ser examinado, os médicos constataram que o jovem de 15 anos tinha um cabo dentro do órgão genital.O adolescente, envergonhado, disse aos médicos que tinha inserido o cabo na uretra para medir o comprimento do pénis "por curiosidade sexual" e que tinha tentado retirá-lo, mas não conseguiu.