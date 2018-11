Touro filmado a arrastar cerca presa no pescoço

Bovino arrastiu cerca sem aparente desconforto ou estranheza.

12:35

Quando a fome aperta não há barreiras que se interponham entre um estômago vazio e o desejado alimento. Esse terá sido o motivo que levou um touro a arrastar as grades do cerco onde estava preso, na Georgia, EUA.



O responsável da quinta Cedartown ficou incrédulo ao ver como o bovino arrastava a cerca pela quinta, presa no pescoço, sem aparente desconforto ou estranheza.



"O touro apenas olhou para mim como que a dizer 'está bem, tira-me isto'", avançou o homem ao jornal Daily Mail.

O responsável aproximou-se e libertou o animal das grades do cerco, e este afastou-se tranquilamente. Apesar do enorme cerco, o touro não sofreu nenhum ferimento.