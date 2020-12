Trabalhador de "Parque Jurássico" atacado por dragão-de-komodo fica em estado grave

Um trabalhador do resort multimilionário "Parque Jurássico" (inspirado no filme do mesmo nome), localizado na ilha de Rinca, na Indonésia, foi brutalmente atacado por um dos animais acolhidos no espaço, um dragão-de-komodo, e ficou ferido com gravidade.

Segundo o Vice, Elias Agas foi levado de urgência numa lancha para o hospital após o réptil "lhe ter arrancado partes do corpo à dentada".

Aloysius Suhartim Karya, especialista que lidera o grupo de preservação da espécie no país Tourism Rescue Society Forum, explica que estes animais "quando sujeitos a stress, não conseguem agir normalmente e podem atacar".



Os dragões-de-komodo, espécie ameaçada e da qual só existem cerca de 5700 exemplares em todo o mundo, pode chegar aos três metros de comprimento e 70 kg de peso. O "Parque Jurássico" da Indonésia gerou grande controvérsia uma vez que a ilha de Rica é habitat de cerca de 100 dragões-de-komodo