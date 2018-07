Três mulheres descobrem que têm o mesmo namorado e confrontam-no

Homem foi levado pela polícia depois destas o acusarem de burla.

17:25

Um homem, identificado por Mr Fu, que mantinha três relacionamentos diferentes com mulheres, mal podia esperar pela partida que estas lhe prepararam. As três namoradas, que não sabiam da existência umas das outras, descobriram que estavam a ser enganadas pelo companheiro depois de uma destas ter ligado para os números registados no telemóvel do namorado. Foi então que as três mulheres se decidiram unir e confrontrar o homem. O caso aconteceu na China.



As vítimas combinaram um encontro das três com o namorado, que segundo alegam, as burlou a todas em milhares de euros. Para assegurarem que se fazia justiça, as mulheres chamaram a polícia que chegou ao local do encontro e levou o homem, ficando registada a queixa da burla. Mr Fu ainda se desculpou das suas atitudes perante as namoradas e depois de ser apanhado, tentou fugir, mas foi levado pelas autoridades.

As mulheres acusam o homem de lhes ter "partido o coração" e ainda de as ter roubado. De acordo com as acusações, o namorado pediu a cada uma cerca de 21 mil euros. Uma delas disse ter conhecido o homem no seu local de trabalho e que, já depois de começarem a namorar, este lhe terá pedido o seu Mini Cooper emprestado e uma quantia avultada de dinheiro para pagar uma cirurgia à mãe. O caso está agora a ser investigado.