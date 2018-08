Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turistas multados após tomarem banho em fonte de Roma

Brincadeira valeu-lhes uma multa de 450 euros e uma reprimenda.

02:30

Uma família espanhola de férias em Roma, Itália, meteu-se em sarilhos com as autoridades depois de um dos filhos, de 12 anos, ter decidido refrescar-se com um mergulho numa das fontes da Piazza Navona.



A brincadeira valeu-lhes uma multa de 450 euros e uma reprimenda.