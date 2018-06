Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urso fica preso dentro de carro

Polícia teve de partir um dos vidros da viatura para libertar o animal.

Não se sabe como aconteceu, mas um urso entrou num carro e ficou fechado no interior, em Lake Tahoe, Califórnia.



O animal destruiu a tal ponto o interior do veículo que o ajudante do xerife Dave Lade, chamado ao local, não conseguiu abrir as portas.



Para libertar o urso teve de partir uma janela do Subaru Outback.



Um vídeo mostra a fuga do urso.